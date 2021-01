Mirjam kan haar rijbewijs door de lockdown niet verlengen: 'Nu kan ik niet voor mijn ouders zorgen'

Wachten op privacy instellingen... Mirjam baalt enorm dat ze geen auto mag rijden omdat haar rijbewijs verlopen is. Volgende Vorige vergroot 1/2 Mirjam kan haar rijbewijs door de lockdown niet verlengen.

Mirjam van der Venne (50) uit Schaijk baalt enorm. Haar rijbewijs is 1 december vorig jaar verlopen en ze kan het nu door de lockdown niet verlengen. Al anderhalve maand moet ze het zonder auto doen. En uitzicht op betere tijden is er niet. De mantelzorg voor haar zieke moeder komt zo in de problemen.

Iedere tien jaar moet je je rijbewijs verlengen. Dat kan nu tijdens de lockdown nog steeds bij het gemeentehuis. Mirjam heeft MS en daarom moet ze elke vijf jaar haar rijbewijs verlengen. “Als er geen corona is, duurt dit voor mij drie maanden.” Ze is hier voor de zekerheid dan ook al in juli mee begonnen want er komt door haar ziekte wel wat bij kijken, zoals een medische keuring in het ziekenhuis. Daar kon ze half oktober terecht.

"Als je rijdt met een verlopen rijbewijs, ben je niet verzekerd."

Daarna moest ze nog een rijtest afleggen bij het CBR. “Die zou 17 december plaatsvinden, maar toen ging de lockdown een paar dagen eerder van start. De testen mogen nu niet afgenomen worden. 12 februari is de test nu ingepland, maar ik denk dat er nog een lockdown aankomt en dan kan ik de rijtest pas in mei of juni aanvragen. Dan heb ik van de zomer een keer mijn rijbewijs en dan ben ik een jaar bezig geweest. Ik baal enorm. Ik ben heel boos geweest.”

“Ik ben mantelzorger voor mijn ouders. Moeder is 79. Ze is hartpatiënt en ze woont hier vijftien kilometer vandaan. Mijn vader is 76 en moeilijk ter been. Boodschappen kan ik nu niet voor ze doen. Meegaan naar het ziekenhuis lukt ook niet. En voor mijzelf is het goed dat ik naar het bos kan gaan om te wandelen. Ik wil vrij zijn om ergens heen te gaan. Voor mijn gezondheid wandel ik drie keer per week 8 tot 10 kilometer. Mijn vrijheid is mij afgenomen.”

Alsnog rijden met een verlopen rijbewijs wil ze zeker niet doen. “Ik heb de verzekering gesproken. Ze zeggen dat je dan niet verzekerd bent. Het risico is te groot. Je zult het altijd zien.”

"Ze moeten de rijbewijzen gewoon met een aantal maanden verlengen. Dan is het opgelost.“

Mirjam heeft dubbel pech. Rijbewijzen die voor 30 november 2020 verliepen, zijn met negen maanden verlengd. Maar haar rijbewijs verliep op 1 december vorig jaar. “Vijf jaar geleden heb ik het op 23 november verlengd. De gemeente heeft er toen 1 december op gezet. Nu heb ik dus extra pech. Ze moeten de rijbewijzen gewoon met een aantal maanden verlengen. Dan is het opgelost.“

Irene Helders van het CBR hoopt dat er snel een oplossing komt. “Dit is echt verschrikkelijk als je niet met de auto vooruit kunt.” Verlopen rijbewijzen werden dus vorig jaar nog met negen maanden verlengd. Het CBR laat weten dat er wordt gekeken of deze regeling verlengd kan worden. In dat geval zou Mirjam weer gewoon kunnen rijden. Ze hoopt hier vurig op: “Ik zou dan heel gelukkig zijn. Dan kan ik gaan en staan waar ik wil en dan kan ik weer voor mijn ouders zorgen.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.