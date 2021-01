Niet te geloven: weer nederlaag voor Willem II door tegentreffer in blessuretijd

Ché Nunneluy snelt voorbij zijn tegenstander (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II heeft donderdagavond in eigen huis verloren van FC Groningen. De ploeg van trainer Adrie Koster werkte hard en zocht naar meer dan een gelijkspel, maar kreeg uiteindelijk het deksel op de neus: 2-3. Wat viel er op tijdens het duel in het Koning Willem II Stadion?

1. Blessuretijd

Willem II was op jacht naar de winnende treffer tegen FC Groningen, in blessuretijd. Maar in die jacht op de 3-2, bleek balverlies dodelijk. In de counter zag Jorn Brondeel twee Groningers op zich afkomen, een doelpunt kon hij niet voorkomen. Net als tegen VVV liep Willem II zo tegen een nederlaag aan.

Adrie Koster kon het eigenlijk niet geloven, weer een nederlaag in blessuretijd.

2. Momenten

Willem II heeft dit seizoen regelmatig pech gehad. Tegen FC Groningen zat het een aantal keer mee. En daar maakte het dankbaar gebruik van. Doelman Jorn Brondeel liet de bal al na een paar minuten door zijn handen glippen, maar het was Derrick Köhn die er op tijd bij was om de bal weg te werken. Later in de eerste helft haalde Jan-Arie van der Heijden een bal van de lijn. Het waren momenten die in andere wedstrijden een tegendoelpunt opleverden, nu niet.

Met nog zo'n tien minuten op de klok gooide Leeroy Owusu de bal voor het doel. Vangelis Pavlidis kon er net niet bij, maar FC Groningen-verdediger Wessel Dammers werkte de bal binnen. Genoeg voor een positief resultaat was het dus niet.

2. Typerende minuut

De tweede helft was een paar minuten bezig toen alles fout ging wat er fout kon gaan. Driess Saddiki schoot twee keer, bij de tweede poging raakte hij geblesseerd. Terwijl de middenvelder op de grond lag, kwam Ché Nunnely in balbezit. De buitenspeler verspeelde de bal vervolgens, met bijna alle ploeggenoten voor de bal. Een razendsnelle uitbraak volgde, met Mo El Hankouri als eindstation. De voormalig Willem II-speler schoot de 0-1 op het scorebord.

En tot overmaat van ramp bleek de blessure van Saddiki zo ernstig dat verder spelen niet meer mogelijk bleek, de net herstelde balafpakker liet zich wisselen en strompelde richting kleedkamer. Toen leek een nieuw drama nog in de maak.

3. Buitenspel

Vier keer werd het 'My little lady' gestart om een doelpunt te vieren. Twee keer werd het volume heel snel weer weggedraaid, omdat de grensrechter zijn vlag de lucht in stak. Twee keer moest de VAR er aan te pas komen, de lijntjes werden getrokken om te kijken of het ook echt buitenspel was. Twee keer duurde het even, maar twee keer werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel van Kwasi Wriedt. Dat de DJ na het laatste fluitsignaal meteen 'Rollercoaster' van Danny Vera door de speakers liet schallen was dan ook toepasselijk.

De teleurstelling was groot bij Leeroy Owusu na een goede wedstrijd, maar pijnlijke nederlaag.

4. Pol Llonch

De Spaanse middenvelder speelde voor het laatste mee bij Willem II op 5 december. Hij werd vervolgens enorm gemist. Donderdagavond zat hij voor het eerst in ruim een maand weer bij de selectie. In eerste instantie stond hij nog niet op het veld, maar het was wel duidelijk dat hij er weer was. Vanaf de tribune, waar de wisselspelers in coronatijd zitten, was hij druk met het coachen van zijn ploeggenoten. Wijzend en schreeuwend probeerde hij zijn ploeg te helpen, goed hoorbaar in het lege Koning Willem II Stadion. Tien minuten na rust kwam Llonch binnen de lijnen als vervanger van Saddiki. In het veld liet hij meteen zien waarom hij zo gemist werd, hij ging aan de slag als balveroveraar en zorgde voor.

5. Aanvoerder weer reserve

Jordens Peters begon, net als tijdens de uitwedstrijd bij VVV-Venlo, op de bank. Na een afwezigheid door een blessure is hij nu wel fit om te spelen, maar wordt hij gepasseerd door trainer Adrie Koster. De oefenmeester geeft voorlopig de voorkeur aan Jan-Arie van der Heijden, om zo vastigheid te creëren. "We spelen veel wedstrijden deze maand. Jordens kan zo kort op elkaar niet alle wedstrijden spelen, dan moet je steeds wisselen."

