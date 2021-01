Helmond Sport zet stappen vooruit, met smaakmaker Karim Loukili als 'kers op de taart'

Karim Loukili juicht na één van zijn zeven treffers dit seizoen (foto: OrangePictures). vergroot

Helmond Sport speelt vrijdagavond als nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie thuis tegen hekkensluiter FC Den Bosch. De laatste twee seizoenen eindigde de ploeg uit Helmond zelf als laatste. Dit jaar gaat het beter, dankzij trainer Wil Boessen en smaakmaker Karim Loukili.

Twee keer twintigste, als we de afgebroken competitie van vorig jaar meerekenen, en een negentiende plaats. En bij de start van de voorbereiding op het seizoen had Boessen slechts acht spelers tot zijn beschikking. Een nieuw jaar in de kelder van de Keuken Kampioen Divisie leek in de maak.

"Maar met de scouting hebben we samen ons werk uitstekend gedaan. We zijn creatief geweest en hebben spelers gehaald voor nul komma nul euro. Het is een bijzaak, maar wel een hele belangrijke bijzaak. Dat we dit nu kunnen laten zien, daar zijn we met heel Helmond Sport blij mee”, zegt de oefenmeester.

Wil Boessen geniet van het traject waar Helmond Sport nu in zit, ook al gaat dat met vallen en opstaan.

Absolute smaakmaker bij Helmond Sport is Loukili, die al zeven keer wist te scoren en daarmee meer doelpunten heeft gemaakt dan de topscorers van de ploeg in de laatste jaren. "Karim is eigenlijk het gevolg van het team dat goed functioneert. In het aanvalsspel over links is hij de kern. De jongens die om hem heen voetballen vullen dat fantastisch in. We komen tot meer doelkansen en tot scoren. Karim is daarin de kers op de taart, hij maakt het af. Dat is genieten, absoluut.”

De 23-jarige aanvaller wijst ook naar zijn ploeggenoten. “Mijn medespelers zijn een belangrijk onderdeel. Ze weten goed wat ik wil, weten precies wanneer ik de bal in de diepte wil en wanneer in de voeten. Daar ben ik ze dankbaar voor.”

In Helmond is Loukili op zijn plek, voelt hij het vertrouwen en haalt hij het beste uit zichzelf. Dat hij nu bij Helmond Sport speelt, is wel opmerkelijk als je kijkt naar de clubs waar hij al actief was. "Ik ben al twee buitenlandse avonturen aangegaan op jonge leeftijd, daar ben ik sterk uitgekomen”, zegt de talentvolle voetballer, die na een avontuur in Marokko afgelopen seizoen op het vijfde niveau van Duitsland actief was. “Dat was financieel aantrekkelijk, daar kan ik eerlijk over zijn. Maar ik was ook benieuwd naar de voetbalomstandigheden in Duitsland. Alles klopte, wat dat betreft."

"De trainer wist precies wat hij aan me had, dat is een reden geweest om voor Helmond Sport te kiezen."

"Door corona heb ik maar een paar wedstrijden gespeeld en keerde ik terug naar Nederland. De trainer had me al een paar wedstrijden zien spelen bij Jong Sparta, hij wist precies wat hij aan me had. Dat is een reden geweest om voor deze club te kiezen.”

Op 'De Braak' gaat het nu veel over de prestaties van Loukili, die naast scoren ook zijn medespelers in staat stelt om doelpunten te maken. Toch hoopt bijna heel Helmond dat hij uiteindelijk vijftien doelpunten maakt, want dan laat een supporter een tatoeage van Loukili zetten. "Dat is leuk voor Helmond Sport, ook qua media-aandacht. Ik wil vooral zoveel mogelijk goals maken. Als het kan over de vijftien goals heen. Het motiveert wat dat betreft niet, maar het is wel leuk.”

Boessen geniet van de ontwikkeling van Loukili én zijn ploeggenoten. "Ik ben tevreden als er van deze ploeg over een paar jaar vier of vijf spelers in de Eredivisie speelt. Ik wil dat jonge jongens zich ontwikkelen en dat we daar ook wat succes mee hebben.”

