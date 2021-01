Wapens gevonden in auto in Breda, twee mannen aangehouden

Twee mannen van 27 zijn woensdagavond op de Kalshoven in Breda aangehouden bij een controle door de politie. Dat gebeurde rond halfzeven. Agenten zagen in de auto een vuurwapen liggen.

Een van mannen had ook een mes op zak. Het duo is aangehouden en de wapens zijn in beslag genomen. Bij nader onderzoek bleek dat het wapen een alarmpistool was.