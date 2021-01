Man overleden bij bedrijfsongeval op varkenshouderij in Nistelrode

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. vergroot

Een man is donderdag overleden bij werkzaamheden op een varkenshouderij aan de Jonkerstraat in Nistelrode. Dat gebeurde rond kwart over twee. Gezien de ernst van het ongeluk was er ook een traumahelikopter opgeroepen.

De trauma-arts kon echter niets meer betekenen voor het slachtoffer. Volgens de inspectie werd het slachtoffer dood gevonden bij een mengvoedermachine. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

De inspectie SZW onderzoekt de zaak.

