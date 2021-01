Rico Verhoeven is klaar voor duel met Ben Saddik: 'Ik zie geen gevaren bij hem'

Rico Verhoeven neemt het op tegen Jamal Ben Saddik (foto: Glory). vergroot

Rico Verhoeven is klaar voor het wereldtitelgevecht met Jamal Ben Saddik. De kickbokser uit Halsteren gaat voor de tiende keer zijn wereldtitel verdedigen, die hij al bezit sinds 2014. “Het wordt een goed gevecht. Ik ben al lang blij dat we weer de ring in gaan stappen.”

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat Verhoeven (31) voor het laatst de ring in stapte. Toen won hij van Badr Hari. Maar nu, zo’n 13 maanden later, mag hij zijn wereldtitel weer verdedigen.

“Natuurlijk heb ik hier lang op moeten wachten. Maar gelukkig heb ik naast het vechten ook nog andere leuke dingen te doen”, doelt Verhoeven onder meer op zijn acteerwerkzaamheden. “Maar ik ben niet gestopt met trainen. Dat doe ik elke dag, dus ik ben gewoon topfit en ben helemaal klaar voor het gevecht.”

“Wat heb je dan geleerd? Hoe je in een hoek moet gaan liggen?"

Tijdens een digitale persconferentie beantwoordde zowel Verhoeven en Ben Saddik vragen van verschillende media. Het was Verhoeven die de eerste steken uitdeelde.

Ben Saddik benoemde onder meer dat hij heeft geleerd van zijn verliespartij tegen Verhoeven in 2017, waarop de kickbokser uit Halsteren reageerde. “Wat heb je dan geleerd? Hoe je in een hoek moet gaan liggen? Verder heb ik je dat gevecht niet gezien.” Ben Saddik leek vooraf te hebben besloten niet in te gaan op zulke provocaties en dus hield hij zijn mond. Verhoeven gaf zelf vervolgens antwoord: “Radiostilte, dus. Dat zegt genoeg.”

Het gevecht in 2017 tussen Verhoeven en Ben Saddik:

Juist voor dat gevecht in 2017 was er genoeg te doen rondom beide heren. Ben Saddik spuugde bijvoorbeeld in de richting van Verhoeven tijdens de staredown. “Daar gebeurde genoeg inderdaad”, aldus Verhoeven. “Maar voor mijn gevoel was het na het gevecht klaar en wilde ik hem een hand geven. Maar hij keek me niet eens aan. Ja, soms match je niet goed met bepaalde mensen. Maar dat is geen probleem.”

"Het wordt een goed gevecht.”

Verhoeven voorziet trouwens ook geen problemen voor het komende gevecht met 'The Goliath', zoals de bijnaam van Ben Saddik luidt. "Als we daar zijn, weet je wat er gaat gebeuren. Wij zijn van een ander niveau. Je bent een goede vechter, groot en met een aardige techniek, maar ik zie geen gevaar. Ben je fitter dan de vorige keer? Dat hoop ik maar voor je.’’

Verhoeven is nu vooral blij dat hij weer kan gaan vechten. “Door corona is alles natuurlijk moeilijker geworden. Normaal hadden we ook al eerder in de ring gestaan. Maar hoewel er geen publiek bij kan zijn, wat echt doodzonde is, zijn we blij dat we weer de ring in kunnen en gaan vechten. Het wordt een goed gevecht.”

Op zaterdag 30 januari tijdens Glory 77 neemt Verhoeven het op tegen Ben Saddik.

