Grondwater omhoog in het Leegveld bij Deurne, provincie wacht niet op eindvonnis Raad van State

Het Leegveld verandert van agrarisch gebied in een natuurgebied. vergroot

De provincie en het waterschap Aa en Maas beginnen snel met werkzaamheden om de waterstand in Het Leegveld bij Deurne te verhogen. De Raad van State verwierp woensdag een groot deel van de bezwaren daartegen. De uitspraak van de Raad van State is nog niet definitief. Maar de provincie en het waterschap willen beginnen.

Peter Pim Windhorst Geschreven door

De veranderingen in het Leegveld horen bij een groot, al jaren lopend en ambitieus plan om levend hoogveen terug te brengen in de Deurnese Peel. Voor dat levende hoogveen is een stabiele en hoge waterstand nodig.

Hoogveen

De Peel bestond ooit voor een groot deel uit hoogveen. Door de verdroging en de neerslag van stikstof is dat hoogveen verdwenen, net als de dieren en de insecten die in zo'n gebied leven. Ook op andere plekken in Nederland wordt geprobeerd het hoogveen weer tot leven te wekken.

Wachten op privacy instellingen...

Het Leegveld ligt ten oosten van de Deurnese Peel en moet een overgangsgebied worden. De waterstand in De Peel kan alleen worden verhoogd als ook in de omliggende gebieden de waterstand omhoog gaat. Als de waterstand in omliggende gebieden laag is, stroomt het water juist weg uit De Peel.

In Het Leegveld is een deel van de grond nu nog in gebruik bij boeren die juist gebaat zijn bij een lagere waterstand. De provincie heeft daarom zeven boerderijen in Het Leegveld gekocht en waarschijnlijk komen daar nog twee bij.

Bijna veertig bezwaarschriften

Tegen de plannen voor Het Leegveld waren bijna veertig bezwaarschriften ingediend. De Raad van State heeft het overgrote deel van de bezwaren woensdag afgewezen in een voorlopig vonnis. Maar de Raad van State gaf ook de provincie huiswerk mee. Het plan voor Het Leegveld moet binnen een half jaar worden verbeterd.

Zo moet de provincie aan de Raad van State beter uitleggen waarom de veranderingen van de waterstand geen risico's opleveren bij een oude vuilstort in Het Leegveld. Omwonenden zijn bang dat door de veranderende grondwaterstromen verontreinigingen van de stort in het water komen.

Niet langer wachten

De provincie gaat het plan aanpassen maar wil met de uitvoering niet langer wachten. Het vonnis van de Raad van State verwerpt het overgrote deel van de bezwaren. Dat vonnis is formeel pas definitief als de Raad van State het verbeterde plan heeft goedgekeurd.

De komende weken begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden in Het Leegveld. Over bijna twee maanden kan de schop dan definitief in de grond. Over ongeveer anderhalf jaar moet alles klaar zijn.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.