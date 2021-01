'Da mag dus nie', Tilburgse band Royal Beat scoort coronahit uit verveling

Royal Beat heeft een hit te pakken met 'Da mag dus nie' (beeld uit clip). vergroot

Heel veel dingen waar je naar snakt maar die allemaal voorlopig nog niet mogen. Het is een gegeven waar we op dit moment allemaal mee te maken hebben, ook de leden van de Tilburgse band Royal Beat. Uit corona-verveling scoorden ze een hit met de toepasselijke titel 'Da mag dus nie'.

"'We zaten gewoon thuis, net zoals iedereen in deze tijd waarschijnlijk, en toen kwam dit in ons op", vertelt gitarist Elmer Postma. "Deze tekst past precies op het deuntje van dat oude liedje 'It wasn't me' van Shaggy. Toen dachten we: laten we er eens wat van maken. Op die manier hebben wij iets te doen. We hebben nu tijd over, dus ook voor dit soort flauwigheid."

Bekijk hieronder de clip van 'Da mag dus nie'.

Wachten op privacy instellingen...

Of dit ook therapeutisch werkt voor de muzikanten in deze coronatijd, waarin zoveel stilligt? Lachend: "Nou... therapie wil ik het ook weer niet noemen, maar het is inderdaad zo dat we als band niet veel te doen hebben. Normaal gesproken spelen we veel en zijn we ieder weekend wel on the road."

'Ook een soort cover'

Nu is dat radicaal anders. "Op een gegeven moment wil je toch weer iets doen om te laten zien aan de mensen dat we nog bestaan. Dus af en toe nemen we eens een cover op, we zijn tenslotte een coverband. En dit is ook een soort cover. Alhoewel, een bewerking ervan."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.