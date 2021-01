Movianto in Oss is nu even het middelpunt van de samenleving: 'We doen waar we goed in zijn'

Michiel Heller van Movianto Nederland voor de vriezers met het vaccin. vergroot

De hoeveelheid beveiliging voor het pand verraadt dat er spannende dingen liggen opgeslagen bij Movianto in Oss. Een bedrijf dat al tien jaar aan de top staat van logistieke dienstverlening in de wereld, maar waar nog maar weinig mensen van hadden gehoord. Tot nu. Sinds het coronavaccin voor de Nederlandse markt dáár in de vriezer ligt, weet iedereen precies waar het ligt. Als schat op het industrieterrein, de hoeder van het vloeibare goud.

Het is inderdaad druk, beaamt Michiel Heller. Hij gaat over de Nederlandse vestiging van Movianto. Een bedrijf in Franse handen, met kantoren in twaalf Europese landen. Sinds het duidelijk werd dat het coronavaccin er zou worden opgeslagen, staat de telefoon roodgloeiend. Nou zijn ze wel wat drukte gewend bij het snelgroeiende bedrijf, maar de media-aandacht is toch van een iets andere orde. Heller 'doet' het allemaal maar. "Vertellen over iets wat je leuk vindt, is niet zo moeilijk."

Een deel van het pakhuis van Movianto, waar medische hulpmiddelen liggen opgeslagen. vergroot

Movianto is een bijzonder bedrijf. Het heeft zich volledig gespecialiseerd in de 'healthcare'. Medicijnen, diagnostiek, hulpmiddelen. Die worden bij het bedrijf opgeslagen en vervolgens per order verpakt om naar meer dan tweehonderd klanten gestuurd te worden in binnen- en buitenland.

"We doen ook levensreddende medicijnen, dan kan het aankomen op een uur."

Een specifiek klusje, legt Heller uit. "We doen ook levensreddende medicijnen, dan kan het aankomen op een uur. Dat krijgen we ook wel eens terug van onze klanten, dat er weer iemand is gered. Het is dus veel meer dan alleen een doosje van A naar B sturen. Het luistert heel nauw."

Een kijkje achter de schermen bij Movianto:

Dat het bedrijf zich in 2010 in Oss vestigde, was een logische keus. "Van oudsher is Oss een gebied waar al veel healthcare zit", zegt Heller. "Vooral veel pharma, denk aan het oude Organon en MSD. De link met de sector was er dus al." Door zich enkel en alleen op die markt te richten, heeft het bedrijf inmiddels zoveel ervaring met het versturen van medische pakketten onder bijzondere condities dat ook het RIVM het al jaren op het netvlies heeft.

De samenwerking met het RIVM is dan ook niet nieuw. "Wij verzorgen al jaren de griepprik voor Nederland. Dat gaat goed. We hebben dus de bestaande relaties, de bestaande infrastructuur - hoe verspreidt je het door Nederland - en zijn bekend met het uitwisselen van data. Dan is het eigenlijk best logisch dat ze voor het coronavaccin ook bij ons zijn uitgekomen."

Maar het opslaan van vaccins bij -80 graden, zoals dat van Pfizer, daar moest nog wel het een en ander voor worden geregeld.

"We hadden de capaciteit niet, maar wel de ervaring."

"We hadden de capaciteit niet, maar wel de ervaring. We hebben al opslagmogelijkheden bij -80, maar die waren al in gebruik voor andere klanten. Gelukkig konden we snel opschalen." Movianto ging uiteindelijk in zee met het bedrijf Snijder Labs uit Tilburg en wist zo in korte tijd over voldoende opslag te beschikken.

De naamsbekendheid van Movianto door de media-aandacht heeft een bijzonder gevolg. Hulp uit onverwachte hoeken, vertelt Heller. "Bedrijven die zich aanbieden om te komen helpen met het transport bijvoorbeeld, of mensen die spontaan aanbieden om te komen helpen in het warehouse. Maar werken in de healthcare is een heel zorgvuldig proces waar trainingen en opleidingen voor nodig zijn. Het is mooi, maar zo werkt het helaas niet."

De vriezers met daarin het coronavaccin van Pfizer. vergroot

Voorlopig zal het nog wel even druk blijven bij Movianto. Niet alleen het vaccin van Pfizer ligt er opgeslagen, ook het middel van Moderna (-20) is bij Movianto ondergebracht. De rest zal volgen.

"Dit gaat over het welzijn van mensen en dat maakt ons werk zo mooi."

"Alle vaccins voor de Nederlandse markt eindigen hier, in verschillende condities, -80, -40, -20 , 2, 8 en kamertemperatuur." Daarnaast gaat het 'gewone' werk natuurlijk ook gewoon door. Het leveren van medisch materiaal en testmiddelen aan landen over de hele wereld. En precies dat maakt het werk voor Heller zo bijzonder. "Werkdruk is er, maar het is wel een fantastisch project om te doen. Er zit veel meer achter dan die logistiek, dit gaat over welzijn van mensen en dat maakt ons werk zo mooi.

En dan nog die ene vraag: is het niet gek om de oplossing voor de coronacrisis in je eigen bedrijf te hebben liggen en er niet aan te komen? Gewoon dat éne flesje? Heller lacht. "Tuurlijk denk je wel eens, ik zou zo graag... Maar we moeten allemaal netjes op onze beurt wachten dus dat doen we dan ook netjes."

