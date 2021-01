Aantal vaccinatielocaties in Brabant wordt flink uitgebreid

Foto: GGD West-Brabant vergroot

De GGD’s in Brabant zijn druk op zoek naar extra locaties waar mensen kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Sinds vrijdag zijn de drie grote priklocaties in de provincie open in Veghel, Eindhoven en Breda.

Maar de GGD’s willen iedereen zo goed mogelijk bedienen en zijn op dit moment op zoek naar locaties die daarvoor geschikt zijn.

Bergen op Zoom krijgt in ieder geval een vaccinatielocatie, meldt de GGD West-Brabant. De andere paar locaties hopen ze binnenkort bekend te maken. Projectleider Artur Rijkers: “We streven naar een efficiënte en fijnmazige spreiding over West-Brabant. We hebben heel veel mogelijkheden aangeboden gekregen van allerlei particulieren, bedrijven en instanties.”

Om in aanmerking te komen als vaccinatielocatie moet deze voldoen aan de voorwaarden van het RIVM. “Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid, ventilatie, rolstoeltoegankelijkheid en voldoende parkeergelegenheid. Ook moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor opslag van vaccinatiematerialen en persoonlijke beschermingsmiddelen en de distributie daarvan. De mogelijke locaties screenen we momenteel op deze criteria. Hierbij werken we intensief samen met de Veiligheidsregio Midden en West Brabant.”

Ook in de regio's Hart voor Brabant en Brabant Zuid-Oost wordt momenteel druk gezocht naar extra locaties. Voorwaarde is dat er dan meer vaccins beschikbaar zijn.

