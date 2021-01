Het gaat écht sneeuwen, maar hoe ziet dat er ook alweer uit?

Bijna precies twee jaar geleden maakten Kim en Debbie deze mini-Olaf. vergroot

Je buurman die nietsvermoedend naar buiten stapt, begroeten met een verse sneeuwbal in z'n nek, het moet wel gek lopen wil het dit weekend niet lukken. Het werd deze winter al vaker voorspeld, maar nu zijn bij de meteorologen alle twijfels gesmolten als... juist. "De kans op sneeuw is overal in de provincie wel heel groot nu."

Hij moet het er uiteraard toch bijzeggen, want niets is zo veranderlijk als het weer. Wouter van Bernebeek van Weerplaza: "Garanties heb je natuurlijk nooit." Maar meteen daarna komen de woorden waar elke sneeuwliefhebber vrolijk van gaat kwispelen: "Bijna overal gaat er - naar alle waarschijnlijkheid - sneeuw vallen. En dat varieert van twee tot vier centimeter. En in het westen van de provincie misschien zelfs wel vijf. Da's best een leuk sneeuwdek."

Het westen lijkt dus de beste papieren te hebben, ook omdat het daar het eerste begint met sneeuwen: tussen vier en zes uur op de zaterdagmiddag. De weerman geeft daar wel een belangrijke tip bij: "Je moet er meteen bij zijn als het valt."

Zeker in het westen is de kant dat er zondagochtend nog sneeuw ligt namelijk erg klein. "Daar dooit het denk ik zo hard dat het mooie er snel vanaf is."

"Het is bijna op de kop af twee jaar geleden dat het echt sneeuwde, op 22 januari 2019."

In het oosten wordt het geduld langer op de proef gesteld, daar valt de sneeuw pas in de loop van de zaterdagavond. "Maar daar is het 's nachts waarschijnlijk dan wel weer zo koud dat de sneeuw zondagochtend nog mooi is."

Een avondwandeling terwijl de sneeuwvlokken op je muts landen of wakker worden in een winter wonderland, grijp je kans zodra het kan is het devies voor de liefhebber.

Dat je soms lang moet wachten op de volgende serieuze sneeuwbui, dat heeft de afgelopen periode wel laten zien. "Normaal valt er een paar keer per jaar echte sneeuw. Maar nu is dat bijna op de kop af twee jaar geleden, op 22 januari 2019."



En dat zag er zo uit.

