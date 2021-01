Adje viert carnaval dit jaar thuis met nieuwe carnavalskraker: 'Thuiscarnaval'

Adje snapt precies wat de mensen nodig hebben tijdens een lockdown: carnavalspret voor thuis. De Tilburgse artiest wilde carnaval niet zomaar voorbij laten en gaan en maakte een nummer met de toepasselijke titel: Thuiscarnaval.

Dit jaar viert Adje, of Arijan van Bavel, carnaval in de keuken en de hal, zo is te horen in het carnavalsnummer dat hij heeft uitgebracht.

In de bijbehorende clip is te zien hoe Adje thuis carnaval viert. Hij moet nog wel even nadenken over zijn outfit. Toreador of Mexicaan misschien, maar hij gaat niet verkleed als kapper, want dat is een contactberoep. En natuurlijk ontbreekt ook het paard in de gang niet.