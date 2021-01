PSV heeft dit jaar nog niet gewonnen, maar trainer Roger Schmidt voelt geen extra druk

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

PSV-trainer Roger Schmidt voelt geen extra druk voor het duel met Sparta van aankomende zaterdag. De toppers met Ajax en AZ werden niet in winst omgezet, waardoor de Eindhovenaren moeten winnen van de Rotterdammers om aansluiting te houden met de bovenste ploegen en de titelambitie levend te houden.

PSV is dus in 2021 nog zonder zege, doordat de toppers met Ajax (2-2) en AZ (1-3) niet gewonnen werden. Waar koploper Ajax het opneemt tegen concurrent Feyenoord, kan PSV met een driepunter zomaar weer dichterbij komen en misschien wel een goede slag slaan.

Toch voelt trainer Roger Schmidt geen extra druk voor het duel met Sparta. "Die druk leggen we onszelf altijd op. We hebben hoge doelen en die willen we dit seizoen behalen. Natuurlijk is het niet fijn dat we nog niet gewonnen hebben, maar dat is geweest. We moeten klaar zijn voor de wedstrijd met Sparta."

Acht wijzigingen

Nog niet zo lang geleden speelde PSV in eigen huis nog tegen Sparta. Na de succesvolle gewonnen uitwedstrijd bij Granada in de Europa League verraste Schmidt vriend en vijand met zijn opstelling tegen de Rotterdammers. Maar liefst acht wijzigingen voerde hij toen door. "En ik ben nog steeds van mening dat het de goede keuze is geweest", zegt hij.

"Hoe veel wijzigingen er nu gaan komen? Dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat we dit seizoen echt iedereen nodig hebben. We kunnen onze doelstellingen niet behalen met elf, twaalf of dertien spelers. Het hele team is nodig."

Op het Kasteel, waar Sparta nog altijd op kunstgras speelt, verwacht Schmidt geen gemakkelijke wedstrijd. "Het is een goed georganiseerde ploeg, die met veel spelers verdedigt en loert op de counter. Daar moet je voor oppassen. Daarbij spelen we op kunstgras, zij weten precies hoe ze daar op moeten spelen. Voor ons is het nieuw. Maar we moeten laten zien dat we ons lesje hebben geleerd, we zullen er klaar voor zijn."

Cody Gakpo?

PSV moet het waarschijnlijk stellen met dezelfde selectie als die van woensdag. "Misschien dat Cody Gakpo en Noni Madueke er wel weer bij zijn, maar dat weet ik op dit moment nog niet", vertelde Schmidt onder meer. Verder zijn Mario Götze en Nick Viergever er de komende wedstrijden ook nog niet bij.

Maar de blessures bij PSV zorgen er niet voor dat de club halsoverkop de transfermarkt op gaat. "Dat komt vooral omdat het niet echt langdurige blessures zijn. Maar we houden wel onze oren en ogen open voor als er zich een kans voordoet. Dat moet als de transferwindow open is. Maar we zijn nu niet geforceerd op zoek naar nieuwe spelers."

