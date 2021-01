RKC tegen Willem II is een degradatieduel: 'Het gaat niet om goed voetbal, maar om de punten'

Foto: ANP vergroot

Dat de derby tussen RKC en Willem II zondag een degradatieclash zou zijn had een paar maanden geleden niemand verwacht. Vooral niet van de Tilburgers. Feit is dat de nummer 15 de nummer 17 ontvangt. Met Ad van de Wiel en Robert Braber, oud-spelers van beide clubs, blikken we vooruit op de wedstrijd.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Waar RKC vorig seizoen nog kansloos onderaan eindigde, haalde Willem II Europees voetbal. Nu staat juist RKC boven de degradatiestreep en is het alle hens aan dek bij de Tilburgers die op een teleurstellende zeventiende plek staan.

'RKC is een lust om naar te kijken'

Dat RKC boven de degradatiestreep staat, is volgens Ad van de Wiel niet gek. “RKC is een lust om naar te kijken. Ik hou m'n hart nog wel eens vast als ze van achteruit opbouwen maar het idee van voetballen bevalt mij wel.”

Robert Braber sluit zich aan bij de woorden van Van de Wiel maar kijkt vooral naar de resultaten. “Om wedstrijden te winnen, wordt meer gevraagd dan alleen goed voetbal. Ik ben benieuwd hoe de ploeg zich staande gaat houden als de druk er later dit seizoen echt op staat.”

'Je staat waar je staat'

Bij Willem II hangt de vlag er anders bij dan in Waalwijk. De ploeg van Adrie Koster verloor afgelopen donderdag weer in de laatste minuut. Tilburger Van de Wiel ziet het met lede ogen aan. “Er zit totaal geen voetbal in, de trainer lijkt het niet meer aan de praat te krijgen. Misschien zijn ze ook wel te voorbarig geweest om de trainer voor langere termijn vast te leggen.”

Beide heren denken dat Willem II niet hoeft te degraderen, maar zorgen zijn er wel. “Je staat waar je staat, en als dat te lang duurt wordt het wel lastig om daar weg te komen”, aldus Braber, die zelf al eens degradeerde met RKC.

Van de Wiel vindt dat de selectie genoeg kwaliteit heeft en voorziet nog geen problemen voor de Tilburgers. “Het team is te goed om te degraderen. Willem II heeft materiaal om mee te doen in het linkerrijtje, alleen moeten de spelers op de juiste plek gezet worden.”

Wedstrijd op zich

Morgen staan RKC en Willem II tegenover elkaar in Waalwijk. Los van de derbygevoelens staat de druk er vol op. Braber benadrukt nog maar eens dat dit wedstrijden op zich zijn. “Zondag is ook zo'n wedstrijd waar het niet gaat om goed voetbal. Je ziet in dit soort wedstrijden dat de meer ervaren jongens opstaan. De vorm zal ook geen rol spelen, al zal RKC met een lekkerder gevoel de wedstrijd ingaan dan Willem II.”

Van de Wiel verwacht dan ook dat Willem II misschien wel tevreden zal zijn met een punt. “Maar eigenlijk moeten ze er voor drie gaan.”

Gevraagd naar een voorspelling van beide heren komt vooral een gelijkspel naar voren. Braber: “Twee teams die niet willen verliezen, dus ik verwacht een gelijkspel.”

Van de Wiel geeft aan dat hij de Tilburgers alles gunt, behalve tegen RKC. Die club zit te diep in zijn hart. Toch denkt hij aan een gelijkspel. “Maar als er een ploeg gaat winnen, is dat wel RKC.”

