Zijn Q-koortspatiënten gevoeliger voor corona? Lidia wil dolgraag meedoen aan onderzoek

Bij Lidia Brekelmans uit Tilburg is tot nu toe de deurmat akelig leeg gebleven. Ze hoopt op een uitnodiging van het RIVM, om mee te doen aan een onderzoek naar een mogelijk verband tussen Q-koorts en corona. Bij twaalfhonderd Brabanders met een Q-koortsverleden wordt zo’n uitnodiging bezorgd. Lidia wil graag mee doen, want de uitkomsten kunnen haar leven een stuk makkelijker maken.

Zijn Q-koortspatiënten gevoeliger voor corona? Is er een verband tussen de ziektes? Dat gaat het RIVM onderzoeken. Door vragenlijsten ingevuld door Q-koortspatiënten te vergelijken met ‘gewone’ coronapatiënten hoopt het instituut meer inzicht te krijgen.

“Als Q-koortspatiënten niet gevoeliger blijken te zijn voor corona zou dat heel fijn zijn, dan kan ik weer iets losser gaan leven.” De Tilburgse heeft sinds de corona-uitbraak haar sociaal leven beperkt tot vier personen, een zo klein mogelijke bubbel. “Mijn man gaat wel werken, maar ook hij is extreem voorzichtig. Geen uitstapjes of bezoekjes aan de winkel, mijn enige uitje is de wandeling met mijn hondje."

Ook oud-GGD arts Jos van de Sande volgt het onderzoek met interesse. Hij stond voorop in de bestrijding van de Q-koorts epidemie. “Het is mogelijk dat Q-koorts invloed heeft op het veroorzaken van een infectie met corona. Dat je bevattelijker bent of dat je eerder complicaties krijgt”, zegt hij. Aanwijzingen daarvoor heeft hij nog niet. “Er staan nog heel veel vragen open die belangrijk zijn om te onderzoeken.”

Toch is een ander verband al eerder gebleken. “Beide ziektes worden in deze regio ondersteund door fijnstof. Het zou zomaar kunnen zijn dat fijnstof in het verleden de Q-koorts gesupport heeft en dat het nu ook corona bevordert,” legt Van de Sande uit. Eerder legde onderzoek in de eerste golf al een verband tussen luchtkwaliteit en corona, precies in het gebied waar ook Q-koorts opdook.

Het onderzoek loopt tot begin februari, in de loop van komend jaar worden de resultaten verwacht.

