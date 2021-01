Advocaat toeslagaffaire niet blij met aftreden kabinet: 'Slachtoffers hebben daar niet zoveel aan'

Advocate Eva González Pérez (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het kabinet is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire. Het waren de dossiers van de ouders die advocate Eva González Pérez uit Helmond bijstaat die de zaak aan het rollen hebben gebracht. Toch is zij niet bepaald opgelucht. "Het debat van volgende week over de zaak is misschien wel belangrijker dan het aftreden."

Sinds 2014 is González Pérez met de zaak bezig. Ze staat veertig cliënten bij die door de toeslagenaffaire zijn getroffen. Sommigen zijn al gedeeltelijk gecompenseerd, anderen nog niet. Hoewel het kabinet is gevallen, is de zaak voor haar voorlopig nog niet afgelopen.

De advocate is niet opgelucht dat het kabinet nu opstapt. "Ik ben er niet blij mee. De slachtoffers hebben daar niet zoveel aan." Volgens González Pérez neemt het kabinet nu haar politieke verantwoordelijkheid, maar ze benadrukt dat het iets anders is dan diegenen die daadwerkelijk de harde fraudeaanpak hebben uitgevoerd.

"Ze zitten in een soort rouwproces, sommigen zijn boos en anderen verdrietig."

En daar gaat het volgens haar om. "Rutte heeft in zijn persconferentie aangegeven dat hij er alles aan wil doen om de gedupeerden te helpen en bij te staan op weg naar financiële compensatie."

De cliënten van González Pérez hebben een gemengd beeld over het aftreden. "Voor sommigen is het een vorm van gerechtigheid. Maar een groot deel van mijn cliënten zegt dat ze compensatie wil, niet alleen financieel. Het gaat ook om een stuk rechtsbescherming en vertrouwen."

Volgens de advocate zitten haar cliënten in een soort van rouwproces. "Sommigen zijn boos en anderen zijn verdrietig. Al naar gelang de rouwcurve waar zij inzitten, horen daar ook de reacties bij."

"Die vragen stel ik mezelf al sinds 2014 en die stel ik niet voor niets."

Volgende week volgt het debat over toeslagenaffaire en volgens González Pérez is dat belangrijker dan het aftreden zelf. "Het gaat daar om de inhoud en niet het politieke daaromheen. De inhoud, de vragen, het debat en de uitkomst daarvan. Die vragen stel ik mezelf al sinds 2014 en die stel ik niet voor niets. Hopelijk zullen de antwoorden op die vragen duidelijkheid geven."

Zelf had ze niet gedacht dat toen de zaak in 2014 begon, ze er nu nog mee bezig zou zijn. "Ik ben er altijd voor mijn cliënten. Dit is wel hoe ik een zaak insteek, al twintig jaar. Als ik iets begin, maak ik het gewoon af. Ik probeer alles te doen om de zaak tot een goed einde te brengen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.