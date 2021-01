Politie lost schot nadat man op de vlucht slaat in Breda

Op de Baliëndijk in Breda heeft een agent vrijdagmiddag rond vier uur een waarschuwingsschot gelost tijdens de arrestatie van een vuurwapengevaarlijke man. De man zou een bekende van de politie zijn. Hij maakte zich uit de benen toen hij agenten zag.

De man was vrijdagmiddag betrokken bij ‘onenigheid op de Baliëndijk in Breda’, meldt de politie. Agenten die op de melding afkwamen, herkenden de man en wisten dat hij vuurwapengevaarlijk was.