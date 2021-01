Helmond wint overtuigend van FC Den Bosch, FC Eindhoven zonder punten

Foto: OrangePictures vergroot

Het Brabantse onderonsje tussen Helmond Sport en FC Den Bosch is overtuigend gewonnen door de Helmonders. Het werd 4-0 in het SolarUnie Stadion in Helmond.

Na veertig minuten was het eigenlijk al einde wedstrijd: Loukili, Van Keilegom en Duijvestijn kwamen in de eerste helft ieder tot scoren. In de tweede helft deed ook Goselink een duit in het zakje.

Voor Den Bosch betekent het verlies verlenging van een dramatische reeks. De Bosschenaren hebben al zestien duels op rij niet gewonnen. Helmond Sport is daarentegen al vijf wedstrijden ongeslagen.

FC Eindhoven verliest

FC Eindhoven kwam ook in actie vrijdagavond, maar heeft in Rotterdam met 1-0 verloren van Excelsior. Na een goal van Excelsior in de eerste helft, van de voet van Reuven Niemeijer, wisten de Eindhovenaren niet meer op gelijke stand te komen.

Hoewel Excelsior overduidelijk het beste van het spel had in de eerste helft, ontbrak het FC Eindhoven na rust niet aan kansen.

Aan het begin van de tweede helft werd een kopbal van Iker Pozo gekeerd door de Rotterdamse keeper én schoot Jort van der Sande hard op de lat. De Eindhovenaren bleven die druk opvoeren, zelfs tot diep in de blessuretijd, maar keren uiteindelijk zonder punten terug naar de lichtstad.

