Auto slaat over de kop op A58 bij Ulvenhout, bestuurder gewond

Een auto is vrijdagavond over de kop geslagen op de A58 bij Ulvenhout. De bestuurder raakte gewond. Meerdere auto’s raakten beschadigd door rondvliegende brokstukken.

Rond acht uur ging het mis op de A58. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak de linkerkant van de vrachtwagen die voor hem reed. Hierdoor raakte hij de macht over het stuur kwijt, waarna de auto tegen van de vangrail belandde en een paar keer over de kop sloeg.

Onderzocht wordt of de automobilist die over de kop sloeg onder invloed was op het moment van het ongeluk.