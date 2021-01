'Satudarah ronselt jongeren in harde kern van Willem II-supporters'

KingSide (archieffoto). vergroot

De motorclub Satudarah, die in 2018 door de rechter werd verboden, ronselt Tilburgse jongeren in de harde supporterskern van Willem II. Dat meldt het Brabants Dagblad. Volgens de krant maken de gemeente Tilburg en de politie zich grote zorgen over de invloed die Satudarah-kopstukken hebben op jonge Willem II-fans.

De motorclub zou op structurele wijze fanatieke Willem II-supporters proberen te strikken voor het uitvoeren van criminele klussen, zo meldt de krant op basis van de politie en de gemeente. Het zou bij zulke taken onder meer gaan om bedreigingen en drugshandel.

Ook zouden er jongeren van de KingSide, zoals de harde kern zich in het stadion noemt, zijn ‘doorgegroeid’ naar een andere club: de OneNiners. Die groep zou rechtstreeks worden aangestuurd door vroegere Satudarah-kopstukken. De politie maakt zich zorgen over de jonge supporters omdat ze een ‘romantisch beeld’ zouden hebben van de criminaliteit.

Tien leden van de harde kern van Willem II staan in april voor de rechter in Antwerpen omdat ze mee zouden doen aan freefights met fans van FC Antwerp. Volgens de krant hebben meerdere Nederlandse verdachten in de zaak banden met Satudarah.

Het Brabants Dagblad stelt dat de voetbalclub zelf niets kwijt wil over de Satudarah-invloed. Wel distantieert het bestuur zich van freefights en bosgevechten.

