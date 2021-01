750 kilo cocaïne ontdekt op bedrijventerrein in Roosendaal, waarde 30 miljoen euro

De hoeveelheid cocaïne is vele miljoenen waard foto: politie). vergroot

Op een bedrijventerrein in Roosendaal hebben medewerkers van een bedrijf vrijdagavond 750 kilo aan cocaïne ontdekt. De coke was verdeeld over verschillende pakketten, die werden gevonden in een lading goederen.

De politie werd gewaarschuwd en direct kwamen er meerdere eenheden naar het bedrijventerrein.

Geen aanhoudingen

De pakketten zijn onderzocht en vervolgens afgevoerd om vernietigd te worden. De recherche doet onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De politie schat de totale waarde van de pakketten cocaïne op zo'n dertig miljoen euro.

In eerste instantie meldde de politie dat het ging om vierhonderd kilo coke met een waarde van zestien miljoen euro. "Maar zaterdagochtend bleek de vangst nog groter te zijn", laat een woordvoerder weten.

De cocaïne werd ontdekt door medewerkers van een bedrijf in Roosendaal (foto: politie).

