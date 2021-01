Jongetje valt uit raam van vakantiehuisje in Kaatsheuvel en raakt zwaargewond

Een jongetje is zaterdagochtend rond tien uur zwaargewond geraakt toen hij uit een raam van een vakantiehuisje in Kaatsheuvel viel. Het gaat om een huisje op vakantiepark Landal GreenParks aan de Duinlaan.

Het kind is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend wat het jongetje precies mankeert. Er landde een traumahelikopter in het vakantiepark zodat een trauma-arts het toegesnelde ambulancepersoneel kon bijstaan. Dat trok veel bekijks van de gasten in het park.