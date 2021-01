Wielrenner (46) overleden na botsing met auto in Bergeijk

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

Een 46-jarige wielrenner uit Someren is zaterdagochtend in Bergeijk om het leven gekomen na een botsing met een auto. Het ongeval gebeurde rond tien over halfelf op de Bredasedijk.

Ron Vorstermans Geschreven door

De oorzaak van de frontale botsing is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

