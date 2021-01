Erik van der Ven per direct weg bij FC Den Bosch

Erik van der Ven gaat per direct weg als hoofdtrainer bij FC Den Bosch. Van der Ven zou aan het einde van het seizoen weggaan, maar de club en coach hebben 'in goed overleg' besloten nu al uit elkaar te gaan.

FC Den Bosch is bezig aan een dramatische reeks. De Bosschenaren hebben al zestien duels op rij niet gewonnen nadat het team vrijdag ook tegen Helmond Sport verloor. De Bossche ploeg is hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

'Beter om samenwerking te beëindigen'

Manager voetbalzaken Jan Gösgens zegt dat het de oprecht intentie was om Van der Ven het seizoen af te laten maken. Maar zo ver is het niet gekomen. "De wedstrijd van gisteravond gaf aanleiding om met elkaar na te praten", zegt Gösgens. "In het gesprek, waarbij ook Eriks zaakwaarnemer en Rob Almering aanwezig waren, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het beter is om de samenwerking nu al te beëindigen."