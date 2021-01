Meer mensen gaan dood, uitvaartorganisatie DELA plaatst extra koelcontainers

Extra koeling bij DELA. vergroot

“We zijn niet met een sprint bezig, maar met een marathon.” Zo omschrijft DELA-locatiemanager Paul Beaumont de situatie op dit moment in de uitvaartsector. Er gaan veel mensen dood en worden de lichamen nu in containers gekoeld.

De Eindhovense uitvaartorganisatie DELA heeft sinds half december in totaal al zestien containers bij uitvaartcentra in het land geplaatst, onder andere in Eindhoven, Nieuwkuijk, Den Bosch en Tilburg.

In een normale situatie worden de lichamen van overleden mensen in het pand van het uitvaartcentrum gekoeld. Daar is nu te weinig plaats en daardoor staan er onder meer bij de locatie van Paul Beamont in Den Bosch twee extra koelcontainers op de parkeerplaats. “Vorige week waren ze beide vol en hadden we het ineens erg druk. Nu hebben we nog maar één container in gebruik."





Drukke maand

Januari is sowieso al een drukke maand voor de uitvaartsector. “Dat heeft te maken met het jaarlijkse griepseizoen. Maar nu komt daar ook nog eens de coronacrisis bij. En dan is het alle hens aan dek.” Ook in de coronagolf in maart werden er door de uitvaartorganisatie extra containers geplaatst.

"Nu zien we dat het aantal overlijdens al geruime tijd langzaam toeneemt”, vertelt Paul. En hij verwacht niet dat de piek al voorbij is. “We laten de container dan ook nog maar even staan.”

Britse variant

De uitvaartondernemer kijkt met een schuin oog naar de Britse variant van het coronavirus. “We zijn natuurlijk al aan het berekenen wat die Britse variant kan gaan doen. Wij houden rekening met alle scenario’s.”



