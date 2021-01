PSV boekt zeer moeizame zege op Sparta tijdens doelpuntenfestijn in de sneeuw

PSV wint met 3-5 van Sparta (foto: ANP). vergroot

PSV heeft de eerste overwinning van 2021 geboekt. De Eindhovenaren waren in een besneeuwd Rotterdam ternauwernood met 3-5 te sterk voor Sparta, waardoor ze enigszins rustig kunnen gaan kijken wat concurrenten Ajax en Feyenoord zondagmiddag in de klassieker tegen elkaar gaan doen. Welke 4 zaken vielen er verder nog op?

Job Willemse Geschreven door

1. Problemen over jezelf afroepen

Er was 71 na minuten niets meer aan de hand. Philipp Max had PSV net op 1-4 gezet en dat was de beslissing, zo werd gedacht. Maar Sparta gaf niet op. PSV heeft al vaker problemen gehad met een wedstrijd 'dood' spelen of 'killen' en dat gebeurde zaterdagavond ook. Sparta kwam terug tot 2-4, PSV kreeg een kans via Malen op 2-5, maar uiteindelijk werd de spanning nog helemaal teruggebracht toen Sparta via een penalty op 3-4 kwam. Het was uiteindelijk toch nog Malen die PSV in veilige haven bracht door in de blessuretijd de 3-5 aan te tekenen. Maar het is toch zorgwekkend dat ploeg van Schmidt zichzelf nog in dusdanige problemen werkt.

2. Diepte zoeken dé oplossing

PSV kwam dus al vroeg op achterstand en had moeite om de grip op de wedstrijd te krijgen. Pas vanaf de gelijkmaker leken de Eindhovenaren door te hebben hoe Sparta het best te kunnen bestrijden.

Want de ruimte lag vooral in de diepte, achter de verdediging van Sparta. Opbouwend was het lastig voor PSV. De ploeg miste vooral een spits die een bal kon vasthouden en het was ook zeker niet makkelijk voetballen op de besneeuwde, gladde kunstgrasmat. Daarom was het prettig voor de ploeg van Schmidt dat ze met onder meer Noni Madueke veel in de diepte konden spelen. Niet gek ook dat bij een aantal goals een steekpass achter de verdediging van Sparta de basis was, want daar lag de ruimte.

3. Schmidt versus Nijhuis

Twee personen die zo maar geen vrienden gaan worden zijn PSV-trainer Schmidt en scheidsrechter Bas Nijhuis. Beide heren hadden na Vitesse-PSV al eens een discussie over een penaltymoment, en ook zaterdagavond was Schmidt vaak luidkeels te horen wanneer Nijhuis niet floot voor een –in de ogen van Schmidt- overtreding. De fluitstijl van Nijhuis is bekend: hij houdt ervan om veel door te laten gaan. En dat botst vaak met Schmidt, die zijn spelers in bescherming wilt nemen. In de eerste helft was Nijhuis overigens al klaar met het commentaar op de leiding van de oefenmeester, want hij gaf Schmidt toen al een gele kaart.

4. Witte of oranje bal?

De TV-kijker thuis zal de eerste helft wat momenten met samengeknepen ogen hebben moeten bekijken. Ondanks de sneeuw op het kunstgrasveld in Rotterdam, werd er tijdens de eerste 45 minuten gekozen voor een witte bal. En die witte bal was nauwelijks te zien op het witte veld.

Na de rust werd er gekozen voor de bal die altijd uit de kast wordt gehaald als er sneeuw op het veld ligt: de oranje. Bovenal voor de kijker thuis prettig, maar die oranje bal beviel PSV overigens ook niet verkeerd, want binnen vier minuten wisten de Eindhovenaren tweemaal te scoren en was de wedstrijd eigenlijk al beslist.

