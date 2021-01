Fietser geschept door auto in Bergeijk, slachtoffer gewond naar ziekenhuis

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

Een fietser is zaterdagavond geschept door een auto in Bergeijk. Het ongeluk gebeurde aan het Hof. Op de kruising met de Burgemeester Magneestraat en het Hof kwamen de auto en de fietser met elkaar in aanraking. De fietser raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het met de fietser gaat is niet bekend. De weg is afgesloten voor onderzoek. Het is niet duidelijk of de weersomstandigheden een rol hebben gespeeld bij het ongeluk.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.