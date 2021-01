E-bikefabriek in Cuijk verwoest door brand nadat auto daar naar binnen reed

De brand in Cuijk was zondagochtend onder controle (foto: SK-Media). De brand ontstond nadat een auto het gebouw binnenreed (foto: SK-Media). Volgende Vorige vergroot 1/2 De brand in Cuijk was zondagochtend onder controle (foto: SK-Media).

Het E-Bike Development Center aan de Kovel in Cuijk is zaterdagnacht verwoest door brand. Het vuur brak rond kwart over vier uit. De vlammen sloegen uit het dak. Rond tien uur 's ochtends werd het sein brand meester gegeven. De politie laat weten dat een auto rond kwart over vier het gebouw was binnengereden. "Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting."

De brandweer begon zondagochtend met het slopen van delen van het gebouw. Loszittende delen werden weggehaald zodat die geen gevaar kunnen opleveren. De brand brak uit in een hal van het gebouw.

Het kantoor van het Development Center is 'redelijk schadevrij gebleven'. "Omdat de scheidingswand in het bedrijf zijn werk goed heeft gedaan."

In het E-Bike Development Center worden componenten van elektrische fietsen gemaakt. Volgens officier van dienst Frank van Berkel van de brandweer zijn de accu's echter niet in gevaar geweest. De vrijgekomen rook zou dan ook niet 'extra gevaarlijk' zijn geweest.

Onderzoek

Het terrein is afgezet door de gemeente. Korpsen uit Cuijk, Oeffelt, Wanroij, Haps, Grave, Zeeland en Uden werden opgeroepen om de brand te bestrijden. Onder meer een hoogwerker en een ladderwagen werden ingezet.

Het vuur kon niet overslaan omdat er geen andere bedrijven in de buurt van het E-Bike Development Center staan.

