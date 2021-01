Uitslaande brand bij E-Bike Development Center in Cuijk

Het vuur zou in de hal van het bedrijf in Cuijk ontstaan zijn (foto: SK-Media). vergroot

Bij het E-Bike Development Center aan de Kovel in Cuijk woedt sinds kwart over vier zaterdagnacht een uitslaande brand. Het vuur zou zijn uitgebroken in de hal van het bedrijf.

Het gerucht gaat dat iemand het bedrijf met een auto zou zijn binnengereden. Volgens een ooggetuige zou de hal van het bedrijf zwaar beschadigd zijn, maar lijkt het kantoorgedeelte gespaard gebleven.

Wachten op privacy instellingen...

Onderzoek

Het bedrijventerrein is volledig afgezet, maar volgens de ooggetuige is er geen gevaar dat het vuur zou overslaan omdat hier geen andere bedrijven in de buurt staan.

De brandweer bestrijdt het vuur bij het bedrijf in Cuijk (foto: SK-Media). vergroot

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Korpsen uit Cuijk, Oeffelt, Wanroij, Haps, Grave, Zeeland en Uden zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. Onder meer een hoogwerker en een ladderwagen zijn ingezet.

De hulpdiensten bij het E-Bike Development Center in Cuijk (foto: SK-Media). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.