Auto slaat over de kop op A2 bij Eindhoven, opgeroepen ambulance komt vast te zitten in de berm

Een auto is zaterdagnacht over de kop geslagen op de A2 bij Eindhoven. Dit gebeurde na een botsing met een andere auto.

De botsing ontstond waarschijnlijk door de gladheid. Een van de twee betrokken auto's zou geslipt zijn. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen om de bestuurder uit de over de kop geslagen auto te bevrijden. "Een ambulance kwam op weg naar de plaats van het ongeluk vast te zitten in de besneeuwde berm naast de A2", laat een ooggetuige weten.

'Er werd flink doorgereden'

Het overige verkeer werd via de vluchtstrook langs de plaats van het ongeluk geleid. "Agenten moesten een flink aantal bestuurders erop wijzen om snelheid te minderen", zag de ooggetuige. "Ondanks de 50 kilometer per uur die was aangegeven op de matrixborden boven de weg werd er door sommige bestuurders flink doorgereden over de besneeuwde en gladde vluchtstrook."