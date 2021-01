Valse gijzelingsmelding leidt tot waarschuwingsschot en twee arrestaties: 'Geintje'

Een geintje in Oosterhout is zaterdagnacht volledig uit de hand gelopen. Een valse gijzelingsmelding bij de hulpdiensten leidde tot een waarschuwingsschot en arrestaties vanwege witwassen.

De politie rukte rond tien over halftwee in kogelvrije vesten uit. De melding had het over een pand aan de Everdenberg in Oosterhout, waar twee mensen gegijzeld zouden worden onder bedreiging van een vuurwapen.