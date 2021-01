Man verstopt drugs bij tweejarig kind, dreumes ergens anders ondergebracht

Hennep (archieffoto: Pexels). vergroot

Een 32-jarige man is zaterdag aangehouden in Halsteren omdat hij drugs had verstopt in de tas van een tweejarig kind, dat bij hem was. Volgens de politie is het kind vermoedelijk het neefje van de man.

Agenten controleerden de auto van de man - een 32-jarige Schiedammer - rond vijf uur 's middags. Hij liet de agenten een Belgisch rijbewijs zien, maar dat bleek bij controle vals te zijn.

Fouillering

Het jongetje dat bij hem in de auto zat, had een tasje om. "Omdat daar een sterke henneplucht vanaf kwam, werd in het politiebureau besloten het tasje te onderzoeken", laat een agent weten. "Daar bleek 41 gram hennep in te zitten". Bij fouillering van de man kwamen nog twee valse identiteitsbewijzen tevoorschijn uit zijn onderbroek.

Het jongetje is na overleg met de Kinderbescherming onttrokken aan het ouderlijk gezag. Hij is ergens anders onder gebracht. De verdachte is vastgezet voor verder onderzoek.

