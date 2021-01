Man komt onder stroom te staan als hij probeert kabels door te knippen bij oude discotheek in Gemert

De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Een man is zaterdagnacht onder stroom komen te staan bij een leegstaande discotheek in Gemert, toen hij daar stroomkabels probeerde door te knippen. Hij is rond kwart voor drie naar een ziekenhuis gebracht.

De man is, nadat hij onder stroom stond, snel naar huis gegaan. Daar heeft hij vervolgens de hulpdiensten gebeld. Volgens een ooggetuige had de man diverse verwondingen.

Tasje met inbrekersspullen

Bij de voormalige disco werd door agenten een tasje gevonden met inbrekersspullen. Die spullen zijn in beslag genomen. Onderzocht wordt of de fiets waarop de man reed wellicht ook gestolen is.

