RKC en Willem II spelen gelijk in degradatieduel met twee gezichten

De belangen waren voor het duel tussen RKC Waalwijk en Willem II duidelijk. De nummer vijftien ontving in Waalwijk nummer zeventien. Beide ploegen moesten winnen, maar deden dat allebei niet. Wat viel er op tijdens het 1-1 gelijkspel in het Mandemakers Stadion?

1. Gigantisch verschil

Wie alleen de eerste of juist alleen de tweede helft van de wedstrijd tussen RKC en Willem II heeft gezien, heeft een beeld van de wedstrijd dat niet klopt. In de eerste helft was de thuisploeg heer en meester tegen een onthutsend zwak Willem II. RKC vergat het uitstekende spel in de score tot uiting te laten komen, terwijl aan Tilburgse kan iedereen opgelucht adem kon halen dat het slechts met een 1-0 achterstand van het veld stapte.

Uit helemaal niets kon je opmaken dat Willem II nog kans zou hebben op een positief resultaat. Maar in de tweede helft was er een totaal ander beeld te zien, het was een gigantisch verschil. RKC liep steeds verder achteruit, terwijl Willem II - dat na rust afstapte van het gebruikelijke systeem met twee vleugelaanvallers - opportunistischer ging spelen. Het verschil tussen de twee ploegen was niet zo groot als in de eerste helft, maar nu was het Willem II dat de bovenliggende partij was. Een wedstrijd met twee gezichten, zoals dat dan zo mooi heet.

2. Emotioneel doelpunt

Een doelpunt scoren in de derby is altijd speciaal, maar voor Anas Tahiri had zijn goal zondagmiddag extra emotionele waarde. Na zijn benutte penalty liep de aanvoerder naar de camera's toe en liet een shirt zien met de tekst 'Pour toi Ayoub' (voor jou Ayoub). Het was een eerbetoon aan zijn overleden neefje.

3. Aangeschoten wild

Tijdens de nederlagen tegen VVV en FC Groningen waren er nog wel lichtpuntjes te zien bij Willem II. Een hele goede eerste helft in Venlo en ook in eigen huis tegen de Groningers speelde de Tilburgse ploeg niet slecht. In Waalwijk was er in de eerste helft werkelijk niets positiefs te benoemen bij de ploeg van trainer Adrie Koster. De elf van Willem II stonden als aangeschoten wild op het veld. Op het moment dat RKC een beetje druk gaf, werd de bal meteen ingeleverd. Angst leek de baas te zijn. In de tweede helft was dat weg, daarbij leek de absolute wil om te winnen en de inzet ook veel groter te zijn.

4. Puntje

RKC kan kijkend naar de ranglijst het meest tevreden zijn met een punt. De ploeg van trainer Fred Grim loopt een puntje uit op ADO Den Haag, terwijl Willem II niet dichterbij weet te komen. RKC staat halverwege de competitie nu op veertien punten, vier meer dan Willem II. De Tilburgse ploeg gaat op doelsaldo over ADO Den Haag heen, waardoor het nu zestiende staat. Het gat met hekkensluiter FC Emmen is vijf punten in het voordeel van Koster en zijn mannen.

