Vuurwapen uit Franse auto gegooid in Breda, getuige waarschuwt agenten

De inzittenden van een auto met een Frans kenteken zijn zondagochtend aangehouden in Breda. Iemand had gezien dat een plastic zak met een vuurwapen uit het raam van die auto was gegooid.

De inzittenden van de auto werden op de Heerbaan door agenten gecontroleerd omdat de auto als 'verdacht' gesignaleerd stond.

Iemand die de controle zag, vertelde de agenten over de plastic zak met het vuurwapen, dat vlak voor die controle werd weggegooid. Toen agenten dit nagingen, vonden ze inderdaad een plastic zak met een vuurwapen.

Volgens de politie zijn alle mensen die in de Frans auto zaten aangehouden. De politie meldt niet om hoeveel inzittenden het precies gaat.

