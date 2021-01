Mannen belagen arbeidsmigranten in huis in Breda, een verdachte aangehouden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een groep mannen is zaterdagmiddag een huis in Breda binnengestormd en ging direct in gevecht met een aantal Oost-Europese arbeidsmigranten die daar wonen. De politie meldt dat daarbij met stokken werd geslagen.

Tijdens de vechtpartij in het huis aan de Abeelstraat raakte een van de aanvallers gewond. Die man verschanste zich in de badkamer. Intussen gingen de andere aanvallers ervandoor, waarna de politie werd gebeld. Die hield de verdachte in de badkamer aan.

Aanleiding onduidelijk

De politie heeft nog weinig informatie over de aanleiding van de vechtpartij en zoekt daarom getuigen.

