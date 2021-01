Eenzame jongeren steeds depressiever, Brabant Maatjes wil toch activiteiten voor kwetsbare groepen

Een coronaveilig uitje van Brabant Maatjes. vergroot

Bryan Verijsen (28) uit Tilburg organiseert activiteiten voor eenzame Brabantse jongeren. Hij ziet dat de eenzaamheid onder die doelgroep door corona enorm toeneemt. En het blijft niet bij eenzaamheid. “Ik lees steeds vaker in onze Facebookgroep dat mensen aan zelfmoord denken.”

Samen met zijn beste vriendin Kim heeft Bryan de Facebookgroep Brabant Maatjes opgericht. Het idee is simpel: groepsactiviteiten voor ‘eenzame jongeren tussen de 18 en 35 jaar oud’. Maar ja, door de coronamaatregelen mag je niet meer als groep bij elkaar komen. En dat begint zijn tol te eisen binnen de groep.

Depressieve en suïcidale gevoelens

“Evenementen organiseren kost tijd, en steeds als we iets gepland hebben, worden de maatregelen aangescherpt of veranderd”, zegt Bryan. “We hadden grootse plannen met kerst. Samen koken, samen instrumenten bespelen, samen aan het kerstdiner. Maar het is allemaal in de soep gelopen.”

Met name depressieve gevoelens komen steeds vaker aan bod in de groep. Steeds meer jongeren hebben het over zelfmoordneigingen. "Daarom trek ik aan de bel: ik zie dat jongeren zich opgesloten voelen. Met name jongeren uit de kwetsbare doelgroep, bijvoorbeeld jongeren die begeleid wonen. Zij mogen de deur niet uit. Dat is moeilijk voor ze.”

Bryan hoopt dat de politiek inziet dat er iets moet gebeuren. “De trend die wij zien kan niet zo doorgaan. Het zou een goed idee zijn om in deze tijden alsnog dingen te organiseren voor eenzame jongeren, weliswaar onder strikte voorwaarden. Er begint een kwetsbare doelgroep te ontstaan die worstelt met depressieve en suïcidale gevoelens.”

Groepsgevoel

De groep organiseert nu online bijeenkomsten of kleinschalige alternatieven, zoals wandelen in groepjes van twee. "Maar we horen toch van veel jongeren dat ze dat niet fijn vinden. Het is voor hen niet hetzelfde als met een grote groep zijn. Het groepsgevoel, daar draait het uiteindelijk om. Zeker als je al eenzaam was komt deze lockdown daarom extra hard aan.”

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of telefonisch 0800-0113.

