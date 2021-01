Man uit het niets neergestoken in Breda: politie valt huis binnen

Wachten op privacy instellingen... Veel agenten ter plekke (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 De politie valt een huis binnen na een plotselinge steekpartij in Breda

Bij een steekpartij in de Ploegstraat in Breda is zondagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht maar is niet in levensgevaar. De dader vluchtte maar kon later worden aangehouden.

Rond vijf uur vond de steekpartij plaats. De aanleiding is nog niet duidelijk.

Volgens de politie gaat het kennelijk om een willekeurige voorbijganger die is neergestoken. Het slachtoffer zou de steker dus niet kennen.

Huis binnengevallen

De politie kwam met veel agenten ter plekke. Ze vielen een huis binnen in de Ploegstraat omdat de dader zich vermoedelijk daar schuil zou houden. Dat bleek niet het geval te zijn. Ook op het dak werd gezocht.

De politie valt het huis in de Ploegstraat binnen, op zoek naar de dader:

De politie verspreidde een Burgernetmelding met het signalement van de dader. Het gaat om een blanke man met een tatoeage in zijn gezicht die ongeveer veertig jaar oud is. Hij droeg een gebreid mutsje en een blauw mondkapje.

