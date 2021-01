70 jaar getrouwd in coronatijd: receptie door het raam en bloemen van de koning

Een 70-jarig huwelijksjubileum is natuurlijk zo bijzonder dat je dat het liefst groots wil vieren. Helaas ging dat zondag niet voor Pierre en Gerry Cools omdat ze beiden het coronavirus onder de leden hebben. Maar dankzij creatieve oplossingen werd het toch nog een bijzondere en feestelijke dag voor het echtpaar.

Het is misschien een stuk minder gezellig met al die maatregelen, maar toch was het zondagmiddag zeker feestelijk bij zorgcentrum Padua in Tilburg. Tientallen mensen kwamen zwaaiend langs bij het raam van meneer en mevrouw Cools die in 1951 in het huwelijksbootje stapten.