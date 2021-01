Bumperklevende en rechts inhalende auto raast met 240 kilometer per uur over snelweg

De auto is staande gehouden in Breda (foto: verkeerspolitie_zwb/Instagram). vergroot

De bestuurder die zondagmiddag met zijn auto met maar liefst 240 kilometer per uur over de A58 reed, heeft direct zijn rijbewijs in mogen leveren toen hij uiteindelijk door de politie kon worden aangehouden. Naast te hard rijden, haalde de man ook rechts in en was hij stelselmatig aan het bumperkleven.

De politie merkte de auto op de A58 op en zette vervolgens de achtervolging in. De auto, een Seat Ibiza Cupra, reed naar Breda toe maar was moeilijk bij te houden.

Andere agenten die iets verderop een wagen aan het controleren waren, werden op de hoogte gebracht. Zij gaven de auto een stopteken en daar gaf de bestuurder toen wel direct gehoor aan.

Op de Graaf Engelbertlaan in Breda stopte de chauffeur. De auto bleek een Franse wagen te zijn met tijdelijke kentekenplaten die vier maanden geldig zijn. De registratie van de kentekenplaten was echter verlopen.

De bestuurder kon zijn rijbewijs direct inleveren. Ook moet hij een cursus over verantwoord rijgedrag gaan volgen.

