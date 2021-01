Wesley Sneijder in gesprek met FC Den Bosch over samenwerking

Wesley Sneijder (foto: OranjePictures). vergroot

Wesley Sneijder is in gesprek met FC Den Bosch over een samenwerking. De oud-international wil met de Udense ondernemer Ebert Dollevoet, directeur van Top Events en sponsor van de club, de Bosschenaren helpen. Het tweetal heeft hierover zondag een oriënterend gesprek gevoerd met mensen van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, zo is bevestigd aan Omroep Brabant. Welke rol Sneijder moet gaan spelen, is nog niet duidelijk.

Peter Poirters, de financiële man in de Raad van Commissarissen bij FC Den Bosch, ontkent het gesprek niet maar wil het ook niet bevestigen. "Dit in het kader van de geheimhoudingsplicht", zo stelt hij.

Volgens bronnen hebben Sneijder en Dollevoet echter ideeën die moeten leiden tot een wederopstanding van de Bossche voetbalclub. "Het klopt dat Wesley en ik met FC Den Bosch een oriënterend gesprek hebben gehad", zegt Ebert Dollevoet desgevraagd. "Meer kan ik daar nu niet over zeggen."

Opmerkelijk is dat commissaris Poirters wél zegt dat er met meerdere partijen wordt gesproken en daarbij refereert aan het jaarverslag van de Bossche club. Daarin staat dat er bewust en actief wordt gezocht naar een externe partij die middels aandelen een meerderheidsbelang wil kopen van FC Den Bosch. "Er worden gesprekken gevoerd met partijen uit binnen- en buitenland", vertelt Poirters hierover. Uiteraard met inachtnemening van het beschermende gouden aandeel, dat er voor zorgt dat het bestuur van de club altijd het laatste woord houdt bij belangrijke beslissingen. "Links- of rechtsom, binnen een paar maanden moet een en ander zijn beslag krijgen. In ieder geval voor volgend seizoen."

FC Den Bosch zit al jaren in een neerwaartse spiraal op sportief en financieel gebied. Momenteel heeft de ploeg in de competitie al zestien duels op rij niet gewonnen en staat het op een troosteloze twintigste en laatste plek in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen zaterdag werd trainer Erik van der Ven nog ontslagen.

Daarnaast is er nog altijd geen duidelijkheid over de financiële afwikkeling met Kakhi Jordania. de Georgiër die de club wilde kopen, maar waar de KNVB een stokje voor stak. Een rechtszaak hierover volgt in maart.

