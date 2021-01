NAC-supporters kunnen een speciaalbiertje drinken voor het NAC Museum

NAC-supporters kunnen voortaan bier drinken en daarmee het NAC Museum steunen. Het speciaalbiertje NOAD Blond is speciaal bedacht voor de fans van de Bredase voetbalclub. Een bijzondere voetbalclub verdient een speciaal bier, is de redenering.

Bier drinken kunnen de supporters van NAC wel. Het Rat Verlegh Stadion is buiten coronatijd elke twee weken de grootste kroeg van Breda. De pils komt er met liters tegelijk uit de tap. Maar een speciaalbiertje, tegenwoordig helemaal hip, was er nog niet voor de NAC-aanhang.

"NOAD Blond is een speciaal bier voor een bijzondere club, waar ik zelf al meer dan dertig jaar kom", zegt Reijer van Kasteren die al meerdere lokale producten heeft bedacht. "De combinatie NAC en bier is natuurlijk een een-tweetje."

Brouwer Roel Buckens van Frontaal zegt dat het speciaalbier geknipt is voor voetbalsupporters. "Het is echt gebrouwen zodat je het kan drinken zonder dat je er meteen ketslam van wordt."

Het nieuwe merk NOAD Blond is afgeleid van de clubnaam. NAC staat voor NOAD Advendo Combinatie. "NOAD betekent Nooit Opgeven Altijd Doorzetten en dat is wel waar de club voor staat. Dat willen de fans ook altijd zien bij de spelers. Dat kun je ook vertalen naar het bier drinken. Al mogen we dat eigenlijk niet roepen, haha."

Het speciale NAC-bier ligt vanaf zaterdag in de schappen van de Jumbo in de regio Breda. Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting NAC Museum. "Een bier op de markt brengen is leuk, maar we willen ook graag iets terugdoen voor de club", vertelt Reijer van Kasteren. En het NAC Museum is voor ons echt wel iets waar de historie en de cultuur van NAC samenkomen. Voor elk verkocht blikje doneren we daarom tien cent aan het NAC Museum."