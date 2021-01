Maud van der Meer stopt met topzwemmen en wordt fulltime moeder

Het besluit om een punt te zetten achter haar topsportcarrière kwam niet onverwacht, want het lukte de 28-jarige Maud van der Meer vorige maand niet om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De Udense gaat zich nu richten op het moederschap en een maatschappelijke carrière. “Ik ben vooral trots op mezelf dat ik na de geboorte van Mason weer mijn oude niveau heb aangetikt, want het valt niet mee om het moederschap met topsport te combineren.

Twee jaar geleden werd Van der Meer moeder. Daarna deed ze er alles aan om zich te kwalificeren voor Tokio, maar bij het kwalificatietoernooi in Rotterdam kwam ze tekort. Al is er nog een theoretische kans op een plek in de estafetteploeg of op een reserverol. “Maar ik merk aan mezelf dat de ultieme motivatie om daarvoor alles te doen en te laten, sinds er niet meer is. Dan moet je als topsporter eerlijk zijn naar jezelf en je omgeving en is stoppen de beste keuze."