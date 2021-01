Politie schiet iemand neer bij politiebureau in Den Bosch: 'Einde gemaakt aan bedreigende situatie'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie schiet iemand neer bij politiebureau in Den Bosch

Bij een schietpartij bij het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch is maandagmiddag rond kwart voor drie iemand gewond geraakt. De politie heeft geschoten. Op wie en waarom is nog niet bekend.

Sandra Kagie & Malini Witlox Geschreven door

"De politie heeft geschoten, één persoon raakte daarbij gewond en die is afgevoerd met een ambulance", meldt de politie.

"We hebben een einde gemaakt aan een bedreigende situatie", zegt een woordvoerder. Het slachtoffer is niet ernstig gewond. Meer wil de politie in het kader van het onderzoek niet zeggen.

Het politiebureau is afgesloten voor sporenonderzoek. Tegenover het bureau ligt het parkeerterrein van de Gamma. Daar zijn mensen ondervraagd, die mogelijk iets gezien hebben.

De Rijksrecherche doet verder onderzoek, dat is standaard bij zaken waar lokale politieagenten bij betrokken zijn.

