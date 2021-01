Gemaskerde mannen overvallen 74-jarige man in zijn slaap, wie herkent ze?

Drie gemaskerde mannen verrasten in februari vorig jaar een 74-jarige man uit Geldrop in zijn slaap. De overvallers gingen er met een paar honderd euro vandoor. Opsporingsprogramma Bureau Brabant liet maandagavond beelden zien van de mannen en de auto waarin ze reden.

De overvallers reden in de nacht van 10 op 11 februari in een zilvergrijze Peugeot 307. De politie wil graag weten of iemand die auto toen heeft gezien.