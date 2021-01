Laura overwon haar jarenlange depressie: 'Het is te genezen, maar zoek op tijd hulp'

Een jaar geleden zat ze nog onder de medicijnen en stond ze op de rand van een nieuwe ziekenhuisopname. Maar Laura Derks (28) uit Best overwon haar jarenlange depressie, dankzij goede hulp en een stevige achterban.

Op Blue Monday wil ze er open over zijn, zodat anderen misschien herkenning vinden in haar verhaal. "Het is me overkomen en het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. De meeste depressies zijn te genezen, maar schaam je er niet voor. Het hoort ook bij het leven."