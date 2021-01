Fietser zwaargewond na botsing met auto in Drunen

Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Duren/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Fietser aangereden in Drunen

Een fietser op de Spoorlaan in Drunen is maandagavond rond tien voor zeven zwaargewond geraakt na een botsing met een auto. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De fietser werd door de auto geschept en landde vervolgens meters verderop op het wegdek. De voorruit en de bumper van de auto raakten zwaar beschadigd.

De weg tussen de rotonde bij de Stationsstraat en de rotonde bij de Lipsstraat was tot acht uur gesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.

