Directe promotie steeds verder weg voor NAC na gelijkspel tegen Jong PSV

NAC is maandag in de Keuken Kampioen Divisie niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen Jong PSV. In Eindhoven werd het 1-1. De door de Bredase ploeg zo begeerde tweede plaats, die recht geeft op directe promotie, raakt hierdoor steeds verder uit zicht. Vijf zaken die opvielen.

1. Debuut Hendriks

Voor NAC debuteerde Ramon Hendriks in Eindhoven. De verdediger wordt voor de rest van het seizoen van Feyenoord gehuurd. Vorige week tegen Roda JC zat Hendriks nog op de bank, maar tegen Jong PSV stond hij in de basis. Verder viel bij de Bredase ploeg de afwezigheid op van middenvelder Thom Haye vanwege een rugblessure. Jong PSV moest het doen zonder Fodé Fofane en Mathijs Tielemans.

2. Goede start Jong PSV

Jong PSV won nog nooit van NAC en de ploeg was vastberaden om verandering in die statistieken aan te brengen. Het elftal van coach Peter Uneken kende een goede start op het eigen veld en opende, na twee kansjes voor NAC'er Mounir El Allouchi, in de 17e minuten de score. Eeen poeier van afstand van Jeremy Antonisse eindigde op de paal, maar Mathias Kjølø benutte de rebound.

3. Opmerkelijke wissels

NAC liet in Eindhoven weer eens zien dat het vooral met zichzelf worstelt. De Bredase ploeg speelde in een 3-5-2 opstelling, maar het idee achter het spel was soms niet al te duidelijk. Steijn grijpt dan ook in en haalt verdediger Robin Schouten naar de kant. Aanvaller Mario Bilate is zijn vervanger. Het ging daarna iets beter en de Bredase gasten kregen een paar goede kansen.

In de rust bleef ook Colin Rösler achter in de kleedkamer en werd vervangen door de bij NAC eigenlijk al afgeschreven Spanjaard Roger Riera.

4. Elfde goal voor Van Hooijdonk

De schoonheid, souplesse en vanzelfsprekendheid was bij NAC nog altijd ver te zoeken, maar de kracht dat het elftal van Steijn bracht, ging bij tegenstander Jong PSV zijn tol eisen. De jonkies werden moe en waren niet meer beter zoals het grootste gedeelt van de eerste helft. Het leverde de Bredase ploeg in de 51e minuut de gelijmaker op. Sydney van Hooijdonk wurmde de bal langs keeper Delanghe en maakte de 1-1. Het was zijn elfde goal van dit seizoen. NAC, de betere ploeg na rust, drong verder aan en kreeg kansen, maar scoorde niet meer.

5. Tweede plek verder weg

Voor Jong PSV was het gelijkspel tegen NAC een goed resultaat. De Bredanaars echter stapten met een kater de bus in. Opnieuw kon NAC niet imponeren en liet de ploeg van trainer Maurice Steijn dure punten liggen. De ploeg wil in de Keuken Kampioen Divisie graag nog aanspraak maken op de tweede plaats die recht geeft op directe promotie. Maar gezien het de achterstand op de concurrentie en het spel is de wens hier de vader van de gedachte. NAC kan zich maar beter gaan richten op de play-offs.

