ACM pakt webshop Mo Bicep aan om inzet nepvolgers en neplikes

Webshop Bicep Papa van influencer Mo Bicep uit Breda moet van marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) stoppen met het inzetten van nepvolgers en neplikes op sociale media als Instagram. Daarmee worden consumenten misleid omdat ze zo een te positief beeld krijgen van het bedrijf en de producten.

Reclame via sociale media

Bicep Papa, dat voedingssupplementen en aanverwante producten verkoopt, maakt veel reclame via sociale media. Volgens onderzoek van de ACM kocht het bedrijf tussen september 2018 en augustus vorig jaar 98.000 nepvolgers, die niet van echt te onderscheiden zijn, en 27.000 neplikes. Het is de eerste keer dat de toezichthouder een bedrijf hiervoor straft.