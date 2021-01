Coalitie in Brabant verliest meerderheid, Forum heeft geen kandidaat voor lege plek

In het provinciehuis proberen de partijen dilemma's op te lossen vergroot

De Brabantse coalitie dreigt zijn meerderheid te verliezen. Stijn Roeles heeft zijn zetel voor Forum voor Democratie ingeleverd en er is geen kandidaat meer om die plek op te vullen. Maastrichtenaar Cees van der Sande die eerder had gezegd dat hij erover na zou denken, ziet toch af van de Brabantse zetel. Forum heeft geen andere kandidaten. Het is nog onbekend hoe het nu verder moet.

Jan de Vries Geschreven door

Van der Sande was de enige overgebleven kandidaat op de verder lege kandidatenlijst van Forum in Brabant. Als hij niet komt heeft de fractie één man minder en verliest de Brabantse coalitie z’n meerderheid. De coalitie had een minimale meerderheid van 28 zetels tegenover 27 voor de oppositie. Als de zetel niet wordt ingevuld, wordt dat dus 27-27.

Van der Sande kondigt op Twitter aan dat hij toch geen Statenlid in Brabant wordt. Volgens hem heeft dat te maken met een veranderde privé-situatie en praktische problemen.

'Privéleven in gevaar'

In zijn tweets haalt Van der Sande fel uit naar regionale kranten die een profiel van het kandidaat-Statenlid maakten. Volgens hem was die publicatie vooral bedoeld om hem in zijn privéleven te treffen, zelfs in gevaar te brengen.

De coalitie in Brabant bestaat uit VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant. Bijkomend probleem is de scheuring binnen de Forum-fractie. Drie leden hebben na de landelijke discussie over de positie van partijleider Thierry Baudet de kant van de afsplitsing JA21 gekozen. In Brabant bleven alle leden wel onderdeel van de coalitie. Roeles koos er toen voor om helemaal stoppen en voor hem was dus een opvolger nodig.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.